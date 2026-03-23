El País

Enjoy Hotels & Resorts pide permiso para talar hasta 700 árboles en playa Panamá, pero promete resembrar 840

Empresa a cargo del proyecto turístico Bahía Papagayo tramita aval ante el Sinac, ese sería último tramite para iniciar la primera etapa de construcción

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Por Juan Fernando Lara Salas

El proyecto turístico Bahía Papagayo, de la empresa Enjoy Hotels & Resorts, solicitó permiso para talar hasta 700 árboles en una primera etapa en un sector de playa Panamá, en Carrillo, Guanacaste.








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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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