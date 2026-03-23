Enjoy Hotels & Resorts pide permiso para talar hasta 700 árboles en playa Panamá, pero promete resembrar 840

El proyecto turístico Bahía Papagayo, de la empresa Enjoy Hotels & Resorts, solicitó permiso para talar hasta 700 árboles en una primera etapa en un sector de playa Panamá, en Carrillo, Guanacaste.

Ese sería el único trámite que le falta a la compañía para iniciar las obras que, en la fase inicial, contempla 94 habitaciones y una inversión de entre $25 y $30 millones, según confirmó la gerente de Desarrollo, Pamela Granados Ugalde.

Ese número de árboles se cortaría en una sola de las cinco fincas concesionadas a la empresa, que mide 43 hectáreas, y representaría una intervención en menos del 9% de esa superficie, precisó Granados.

En una entrevista con La Nación, la gerente dijo que la estimación surge de un levantamiento detallado árbol por árbol y de un estudio forestal técnico, elaborado por profesionales y presentado ante las autoridades competentes conforme a la normativa vigente.

La solicitud se presentó hace unas semanas ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), según indicó la vocera.

Tala prevista en playa Panamá

De los 700 árboles contemplados, 74% son especies características de potreros, según la gerenta, quien detalló que el 63% corresponde a guácimo (Guazuma ulmifolia) y el 11% restante a laurel (Cordia alliodora, de la familia Boraginaceae). Ambas son especies propias de terrenos con uso ganadero previo.

“Son árboles que crecieron en antiguos potreros, de manera muy homogénea, reflejando esa etapa productiva previa del terreno”, indicó Granados Ugalde.

La gerenta aclaró, sin embargo, que la solicitud establece un máximo autorizado y no necesariamente lo que se ejecutará en definitiva.

“Antes de cualquier tala, cada árbol será evaluado de manera individual para determinar si puede conservarse dentro del diseño del proyecto”, prometió.

“Si un árbol puede integrarse al diseño arquitectónico, a las áreas verdes, a corredores biológicos o a espacios públicos, la prioridad será conservarlo”, agregó.

Además, explicó que el Plan de Sostenibilidad de la empresa prevé reemplazar cada árbol autorizado para corta, por 1,2 árboles nuevos, priorizando especies frutales y de mayor riqueza ecológica.

Para esa única finca donde iniciaría el proyecto, eso equivale a sembrar 840 árboles, con el propósito de aumentar no solo la cantidad sino también la diversidad y la funcionalidad ambiental: árboles que aporten alimento, sombra, refugio y conectividad para la fauna local.

“Estamos apostando por transformar un terreno con vocación ganadera en un espacio con mayor biodiversidad y valor ambiental, siempre dentro del marco legal, con respaldo técnico y con absoluta transparencia”, recalcó.

Estudio biológico y viabilidad ambiental

En el 2021, Enjoy Hotels & Resorts presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) un Estudio Biológico Rápido sobre las cinco fincas concesionadas, como parte del proceso de evaluación de impacto ambiental.

En ese documento, la previsión era talar hasta 1.600 árboles al concluir todas las etapas.

Ese trámite de permisos culminó con el otorgamiento de la viabilidad ambiental, mediante la resolución N.° 0591-2022-SETENA, del 6 de abril del 2022.

El Estudio Biológico Rápido, fechado el 25 de marzo del 2021 y elaborado por un consultor biológico de la empresa, consignó que tanto el área de influencia directa como indirecta del proyecto se ubican dentro de la zona marítimo terrestre.

Reconoció además, la presencia de humedales en el perímetro, identificados como ecosistemas protegidos conforme a la Ley Orgánica del Ambiente N.° 7554.

El estudio también reportó cuatro cauces de quebradas, parches de bosque secundario y vegetación costera que incluye mangle blanco (Laguncularia racemosa), así como fauna con algún grado de protección.

Entre esta última figura la tortuga roja (Rhinoclemmys pulcherrima), catalogada como especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El informe agregó que el límite sur de la propiedad colinda con el Corredor Biológico Diriá.

Pese a esas condiciones, el consultor concluyó que, según las actividades planteadas, “no existirá una afectación a ecosistemas de interés”.