Economía

Inversiones en Papagayo quedan en el aire tras prohibición de tala de árboles

Asociación de concesionarios del desarrollo turístico en Papagayo asegura que inversiones están paralizadas por medida cautelar de Sala Constitucional

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Por Gustavo Ortega Campos
Vista aérea de playa Panamá, en Carrillo de Guanacaste, que es parte de la zona donde se desarrollan proyectos turísticos bajo el régimen especial del Polo Turístico Golfo de Papagayo, cuya constitucionalidad está actualmente cuestionada ante la Sala IV por razones ambientales.
Inversiones, permisos y nuevos desarrollos quedaron congelados en Papagayo tras una medida de la Sala Constitucional que genera reclamos de los concesionarios del sector turístico de la zona. (Chat ve/Cortesía)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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