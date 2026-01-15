Cadena Marriott abre exclusivo hotel de lujo a orillas del río Tárcoles en Costa Rica

Santa Lucia Jungle Hacienda es el nuevo hotel de Marriott en Costa Rica, con 84 habitaciones y enfoque ecológico.

La cadena Marriott abrió en Costa Rica el hotel Santa Lucia Jungle Hacienda, Autograph Collection, ubicado a orillas del río Tárcoles, al pie del Parque Nacional Carara.

Según informó la compañía, el nuevo establecimiento forma parte del portafolio de hoteles independientes de Autograph Collection, dentro del programa Marriott Bonvoy.

El hotel se encuentra en una zona de transición ecológica entre el bosque seco y el bosque tropical. De acuerdo con Marriott, este entorno permite a los visitantes acceder a uno de los ecosistemas más diversos del país.

La propiedad cuenta con 84 habitaciones con vistas a la montaña, diseñadas con elementos que, según la cadena, se inspiraron en las haciendas tradicionales costarricenses. El diseño busca generar un ambiente sereno y auténtico, alineado con el concepto de la marca Autograph Collection.

En su propuesta gastronómica, Marriott señaló que el hotel ofrece tres espacios diferenciados: Casa del Río, que interpreta la cocina costarricense con un estilo moderno; Bamboo Grill, que combina gastronomía y naturaleza en un entorno selvático; y La Cantina, un espacio social con platos locales.

Entre los servicios disponibles, destacan un spa al aire libre, club infantil, servicio de mayordomo, guía naturalista, así como experiencias de aromaterapia y listas de reproducción personalizadas, de acuerdo con la cadena hotelera.

Brian King, presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica, expresó que el hotel representa el compromiso de Autograph Collection con las propuestas de hospedaje con carácter auténtico, conectadas con su entorno natural.

La compañía también informó que el hotel participa en el programa Marriott Bonvoy, que permite a los huéspedes acumular y canjear puntos en más de 10.000 destinos a nivel global. Además, quienes estén afiliados al programa pueden acceder a opciones de personalización a través de la aplicación móvil.