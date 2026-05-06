El País

Sala Constitucional aclara alcance de medidas cautelares en torno a construcciones en Papagayo

Magistrado instructor, Fernando Cruz, precisó que se mantiene el freno a tala de árboles y que restricciones solo aplican para proyectos donde se pretenda aplicar normas cuestionadas

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Por Juan Fernando Lara Salas
Vista de zona boscosa en el sector de Playa Panamá en el Golfo de Papagayo en Liberia, Guanacaste. Fotografía:
Sala IV mantiene suspendida la tala de árboles en playa Panamá, Guanacaste, mientras se analiza la constitucionalidad del desarrollo en Papagayo. (Salvemos Playa Panamá/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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