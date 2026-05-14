Economía

ICT recusó al magistrado Fernando Cruz en caso de Papagayo; esta fue la decisión de la Sala Constitucional

Empresarios advierten impacto en empleo e inversión mientras continúan las restricciones en el polo turístico

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Por Gustavo Ortega Campos
Sala Constitucional ó Sala IV
La Sala IV no puede resolver por falta de suplentes, mientras inversiones y permisos en el Polo Turístico de Papayo siguen en pausa. (Rafael Pacheco Granados)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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