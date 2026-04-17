Diputado electo del Frente Amplio pide a Sala Constitucional frenar tala en playa Panamá

Vista aérea del dosel arbóreo en playa Panamá (Carrillo, Guanacaste), donde la empresa Enjoy Hotels & Resorts planea construir un proyecto hotelero y residencial.

Edgardo Araya Sibaja, diputado electo del Frente Amplio (FA), presentó un recurso de amparo en contra de una resolución del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) que autoriza a la empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A. la corta de árboles en playa Panamá, en Guanacaste, para desarrollar el proyecto turístico Bahía Papagayo.

Araya solicitó a la Sala Constitucional anular la resolución SINAC-ACT-OSRSCC-052-2026, del pasado 9 de abril, donde se avala la tala de 748 árboles.

Al mismo tiempo, pidió, como medida cautelar, congelar esa autorización, mientras se resuelve el amparo, el cual se presentó este jueves y está en etapa de admisibilidad.

El frenteamplista alegó que cualquier acto de tala, fragmentación o alteración del bosque causaría un daño irreparable en tanto llega una resolución de fondo.

Edgardo Araya, diputado electo del Frente Amplio, solicitó a la Sala IV anular la resolución SINAC-ACT-OSRSCC-052-2026, del pasado 9 de abril, donde se avala la tala de 748 árboles. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Argumento legal

En el escrito enviado a los magistrados constitucionales, Araya Sibaja sostuvo que esa resolución del Sinac es improcedente, porque la normativa que regula la construcción de proyectos inmobiliarios en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (PTGP) está impugnada en la Sala IV, mediante una acción de inconstitucionalidad.

Él se refiere al Reglamento del Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (decreto ejecutivo N.° 4572) que está en estudio desde noviembre pasado, bajo el expediente N.° 25-033926-0007-CO.

En ese sentido, adujo que la admisión a trámite de esa acción suspendió el otorgamiento de actos administrativos finales basados en esa norma, por lo que el permiso de tala a Enjoy Hotels estaría viciado de nulidad.

La Procuraduría General de la República incluso, ya emitió un criterio y señaló vicios de inconstitucionalidad en dos incisos del artículo 5.1 de ese reglamento. En específico, argumentó que carecen de sustento técnico y científico, por lo que atentarían contra la protección del ambiente.

Este nuevo amparo y la petición de medidas cautelares llega en momentos en que la Fiscalía Ambiental también investiga una aparente tala ilegal vinculada a esta concesión.