El País

Diputado electo del Frente Amplio pide a Sala Constitucional frenar tala en playa Panamá

Edgardo Araya presentó recurso de amparo y solicitó a magistrados frenar la corta de árboles, mientras se analiza la queja por el fondo. Caso está en etapa de admisibilidad

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Por Juan Fernando Lara Salas
Vista aérea del dosel arbóreo en playa Panamá (Carrillo, Guanacaste) por donde la empresa Enjoy Hotels & Resorts contempla la talar árboles en su primera etapa del proyecto.
Vista aérea del dosel arbóreo en playa Panamá (Carrillo, Guanacaste), donde la empresa Enjoy Hotels & Resorts planea construir un proyecto hotelero y residencial. (chat vecinal/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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