El País

Enjoy Hotels obtiene permiso para talar 700 árboles en playa Panamá, en medio de investigación penal y proceso en Sala IV

Proyecto Bahía Papagayo, de Enjoy Hotels & Resorts, recibió permiso del Sinac para iniciar primera fase de obras en playa Panamá

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Por Juan Fernando Lara Salas
Vista aérea del dosel arbóreo en playa Panamá (Carrillo, Guanacaste) donde la empresa Enjoy Hotels & Resorts desarrollaría el proyecto turístico Bahía Papagayo. La iniciativa, valorada en $925 millones, contempla la tala de hasta 700 árboles en su primera etapa.
El proyecto Bahía Papagayo de Enjoy Hotels & Resorts contempla construir 94 habitaciones en una primera fase. La empresa ya tiene permiso del Sinac para talar hasta 700 árboles, en esa etapa, en playa Panamá, Carrillo, Guanacaste. (chat vecinal/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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