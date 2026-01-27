Fondos generacionales del ROP se postergan definitivamente hasta 2029

La implementación de fondos generacionales en el ROP sufre un nuevo revés. El Conassif aplazó su implementación hasta 2029.

El Consejo de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó un acuerdo que aplaza la reforma de fondos generacionales hasta 2029, en la sesión de este lunes 26 de enero.

Humberto Grant, presidente del Conassif, confirmó a La Nación que la implementación de la reforma al régimen obligatorio de pensiones (ROP) se postergará hasta el 1.º de enero de 2029.

Grant añadió que, en las observaciones recibidas durante el proceso de consulta pública, se argumentó la necesidad de ampliar algunos plazos antes de que entre a regir la reforma.

El acuerdo adquirió firmeza este lunes 26 de enero. La propuesta fue presentada ante el Consejo desde el pasado 3 de noviembre, cuando se aprobó abrir una consulta pública para aplazar la entrada en vigencia de los fondos generacionales hasta abril de 2028. Al final, la prórroga será hasta inicios de 2029.

La propuesta presentada en noviembre establecía nuevos plazos para realizar estudios y evaluaciones técnicas, así como un espacio para posibles ajustes normativos, mesas de trabajo y una consulta pública.

La medida aprobada representa un nuevo revés para la reforma del ROP. El cambio, que fue impulsado por la entonces superintendente Rocío Aguilar, estaba previsto para entrar en vigencia, inicialmente, el 1.º de abril de 2025.

Sin embargo, la entrada en vigor de los fondos generacionales se postergó para abril de 2026 tras una primera prórroga de 12 meses aprobada en marzo de 2025. Ahora, el Consejo aprobó un nuevo aplazamiento, esta vez hasta 2029.

Los fondos generacionales plantean una organización de los afiliados por rango de edad, con el fin de ajustar las estrategias de inversión al nivel de riesgo adecuado para cada generación.

En el caso de las personas jóvenes que recién ingresan al mercado laboral, los recursos se invertirían en alternativas de mayor riesgo, con el objetivo de obtener rendimientos más altos en el largo plazo.

Por su parte, el dinero de quienes se encuentran próximos a retirarse se colocaría en instrumentos más conservadores que, aunque generan menores rendimientos, presentan menor probabilidad de registrar cambios abruptos en el corto plazo.

Con la postergación en firme de los fondos generacionales, los recursos del ROP seguirán administrándose como hasta ahora, es decir, bajo un solo fondo, al menos hasta finales de 2028.

Esta situación obliga a las operadoras de pensiones complementarias (OPC) a aplicar estrategias de inversión que consideren simultáneamente a afiliados jóvenes y de mayor edad, aun cuando sus necesidades pueden ser distintas, ya que comparten el mismo riesgo sin distinción etaria.

Uno de los objetivos de la reforma del ROP es mitigar los impactos de la volatilidad en las personas pensionadas o cercanas a la jubilación, ya que este grupo resulta más expuesto a los vaivenes de los mercados.

El ROP registra activos por ¢14,40 billones e inversiones por ¢13,97 billones, según datos a diciembre, publicados por la Supén. Además, se registran 3.234.809 afiliados, 1.411.888 aportantes y 87.585 personas pensionadas.