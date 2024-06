Fricciones entre administración de Coopeservidores y Sugef salieron a flote en asamblea del 2023

Roces entre la alta dirección de Coopeservidores y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) quedaron plasmadas en las actas de la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2023, en la cual Fernando Faith Bonilla, presidente de la cooperativa, expresó desacuerdos con las directrices de la entidad supervisora.

La Sugef instruyó a la cooperativa, previo a la actividad del 29 de abril del año pasado, que no podía distribuir excedentes a sus asociados con base en los resultados financieros del 2022, sin antes hacer una estimación prudencial sobre la cartera de crédito. Además, le indicó que debía informar claramente a los delegados de la Asamblea sobre los ajustes requeridos en los estados financieros, confirmó a La Nación la Superintendencia.

La institución también ordenó a la cooperativa, también conocida con CS Ahorro y Crédito, el cumplimiento de su estatuto sobre los requisitos de idoneidad para formar parte del Consejo de Administración, dictados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), así como la entrega del orden del día de los temas a discutir en la Asamblea de Delegados.

Las demandas de la Sugef recibieron críticas de Faith Bonilla, quien no ocultó su disconformidad, pero negó que la cooperativa estuviera en “rebeldía” frente a los órganos de supervisión del sistema financiero costarricense, según consigna el acta Acta 84 de la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2023 de Coopeservidores.

“Desde Sugef nos estaban solicitando información sobre lo que íbamos a traer a esta Asamblea o que facilitáramos el orden del día y eso es un tema que lo venimos a conocer hoy. Ya después ellos podrán leer el acta y se informarán, aclaro, eso no significa que estemos en una rebeldía contra la Sugef”, manifestó el dirigente quien está suspendido desde la intervención de la entidad.

La Nación remitió consultas al presidente de la cooperativa sobre posibles discrepancias con Sugef, por mensaje de texto, el martes 28 de mayo a las 8:56 a. m., y a su correo electrónico personal, a las 12:08 p. m., pero no se obtuvo respuesta hasta el momento. Ese mismo día también se preguntó, a las 8:57 a. m., por mensaje de texto, al exgerente Óscar Hidalgo Chaves, y a las 11:33 a. m., al correo electrónico personal del exjerarca. Sin embargo, tampoco se obtuvo respuesta.

El Conassif aprobó, el pasado 13 de mayo, intervenir la entidad hasta por 30 días hábiles a raíz de irregularidades detectadas en la administración en el otorgamiento de préstamos, falta de cobro a los deudores y supuesta alteración de datos financieros, con base en dos informes de la Sugef.

De hecho, la Superintendencia denunció ante el Ministerio Público la supuesta alteración de información financiera de la cooperativa con el propósito de ocultar su verdadera situación o los riesgos de la entidad. La Fiscalía, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanó el pasado miércoles 29 de mayo y jueves 30 de ese mes, tres sedes de Coopeservidores, además de un establecimiento de gestión de documentos digitales.

Adicionalmente, Marco Hernández Ávila, interventor de Coopeservidores, confirmó a La Nación que el gerente general fue cesado del cargo el pasado 15 de mayo, dos días después de tomar posesión de los bienes de la entidad. Óscar Hidalgo Chaves era gerente de la organización desde junio del 2006.

Entrega de excedentes

El directorio de Coopeservidores propuso en su Asamblea General Ordinaria de Delegados 2023, la entrega de excedentes netos por ¢1.951 millones con base en el resultado del 2022, pese a la advertencia de la Sugef de no repartir los recursos hasta no cumplir con una estimación requerida de manera previa.

La iniciativa fue promovida por el presidente de la cooperativa y Óscar Hidalgo Chaves, entonces gerente general, y obtuvo el respaldo de 439 delegados, el rechazo de 12 y la abstención de ocho personas presentes, según consta en el acta de la actividad, celebrada el 29 de abril del año pasado y de la cual tiene copia La Nación.

Durante la Asamblea de Delegados del 2023, Faith Bonilla reconoció que la Superintendencia remitió un oficio formal en el cual dictó que no era posible realizar la entrega de excedentes. Sin embargo, afirmó que el Consejo de Administración tenía un compromiso con los delegados y asociados de discutir el tema de la entrega en la Asamblea.

“Teníamos dos escenarios, el escenario de una nota formal de la Sugef; donde decía ‘no se repartan excedentes’ y el escenario que planteamos y que a mí como Presidente me correspondió plantear, nosotros tenemos un compromiso con nuestros asociados y delegados de que tiene que traerse el tema a la Asamblea y la propuesta”, explicó el jerarca durante su exposición.

Faith añadió que se debía hacer una iniciativa en la cual siempre ganara la cooperativa. Las personas presentes en la reunión tenían la opción de dar el 100% de los excedentes al capital social individual de cada asociado. Pero la opción que ganó fue hacer la distribución de un 50% al capital social del afiliado y el otro 50% se depositaría en efectivo en una cuenta de ahorros.

Hidalgo explicó en la reunión que se distribuiría todo el excedente neto y dio un ejemplo de cómo sería el mecanismo.

“Digamos que a mí me corresponden ¢150.000, entonces lo que esta propuesta dice es que, de ese total, el 50%, es decir, ¢75.000 irían al capital social individual y ¢75.000 a la cuenta de ahorros el cual se puede retirar en efectivo. Siempre se van a recibir los ¢150.000, solo que la propuesta plantea que una parte se puede retirar y la otra quedaría en su capital social”, explicó el exjerarca.

La Superintendencia confirmó que, previo a la Asamblea, giró instrucciones de no repartir excedentes hasta que no hubieran realizado las estimaciones que les fueron requeridas prudencialmente.

“Existía un impedimento para que la Cooperativa distribuyera excedentes, a partir de una orden de la Superintendencia, razón por la cual la Cooperativa acordó la distribución, pero no efectuó el pago sino hasta en mayo del 2023, cuando cumplió con la condición impuesta”, detalló la Sugef mediante su oficina de prensa.

Óscar Hidalgo, entonces gerente de Coopeservidores, y Fernando Faith, presidente de la entidad, propusieron en la Asamblea Ordinaria de Delegados 2023 hacer una distribución de excedentes a los asociados. (Alonso Tenorio)

Informar con transparencia

La Superintendencia indicó que una de las órdenes enviadas a la alta dirección de Coopeservidores fue que informara en la Asamblea de Delegados los ajustes en los estados financieros pedidos, para detallar transparentemente a sus delegados la situación presentada con la cartera de crédito.

Sin embargo, según una revisión hecha por este diario, el acta N° 84 del 2023 recoge que la cúpula de la entidad informó sobre la entrega de los excedentes, pero no sobre los requerimientos hechos por Superintendencia.

La Sugef, por su parte, no corroboró si la institución cumplió con la orden pues no dispone del acta de la Asamblea, confirmó a La Nación. La cooperativa debe enviar el documento cuando se toma un acuerdo que modifique los estatutos sociales porque requieren de la autorización de la Superintendencia, pero no se remitió, se detalló.

Adicionalmente, el supervisor cuestionó la actuación de la cúpula de Coopeservidores. “Lo usual es que las entidades supervisadas atiendan los requerimientos de esta Superintendencia de manera oportuna”, se indicó por escrito.

Adrián Rodríguez, presidente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fedeac), ratificó que no es usual que una entidad financiera supervisada tome acuerdos o acciones contrarias a una disposición de la Sugef. “Lo usual es desarrollar un diálogo constructivo con el supervisor, entender sus razonamientos técnicos basados en el marco jurídico y regulatorio, y encontrar una solución técnica adecuada para ambas partes”, destacó.

Idoneidad de directores

Otro elemento que causó fricciones entre Coopeservidores y los reguladores fue en la adopción de nuevas reglas de Conassif sobre los requisitos de idoneidad para los nombramientos en cargos de alta dirección en las entidades financieras, donde la organización planteó objeciones.

El presidente de la cooperativa reconoció, en la Asamblea de Delegados 2023, que el Consejo y la Sugef habían dado la instrucción de cumplir con la normativa.

“Tomamos en consideración las sugerencias y buenas prácticas que nos plantean el Conassif y la Sugef, pero (...) no podrán nunca venir a decirle a esta Asamblea General Ordinaria qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, porque eso es responsabilidad nuestra, delegados y delegadas, quienes con la información oportuna que la Administración le trae al Consejo de Administración y que este Consejo traslada de la mejor manera a ustedes, tomaremos las decisiones que correspondan”, subrayó Faith Bonilla al comienzo de la actividad.

El comentario hecho por el dirigente se fundamentó en que, a partir de enero del 2023, empezaron a regir nuevas reglas para la designación de directivos y gerentes de todas las entidades fiscalizadas por la Sugef. El cambio implicó que las instituciones financieras adaptaran de manera obligatoria sus normas internas al Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros de órgano de dirección y de alta gerencia.

Pese a la crítica, el cambio en el estatuto se incorporó para que entre los requisitos estuviera el análisis de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración, siempre que no fuera en contradicción a la Ley de Asociaciones Cooperativas.