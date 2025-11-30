Economía

En un año de menos turistas en Costa Rica, las llegadas desde estos países crecieron

Veinticinco países registran más llegadas, pero ese incremento no alcanza a contrarrestar las caídas en los mercados clave

Por Luis Enrique Brenes
Aeropuerto Juan Santamaría
De los 25 países que experimentaron un aumento en las llegadas de turistas al país, 19 de ellos tuvieron un crecimiento menor a los 1.000 viajeros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







