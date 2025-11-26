Economía

Directora de Canatur: ‘Estamos en un momento de vulnerabilidad’

Shirley Calvo, directora de Canatur, enumera los factores que golpean al sector turístico: inseguridad, caída de visitantes, bajo precio del dólar y pérdida de empleos

Por Mónica Cerdas Gómez
La directora de la Cámara Nacional de Turismo, Shirley Calvo, consideró que Costa Rica todavía mantiene una imagen sólida. (Fotocomposición Canva La Nación/Fotocomposición Canva La Nación)







CanaturTipo de cambioEmbajada de Estados UnidosShirley CalvoTurismo en Costa Rica
Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

