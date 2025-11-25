Precio del dólar sigue a la baja: cerró en ¢495,97 en jornada de este martes

El precio del dólar mantiene la tendencia a la reducción en Costa Rica. Cerró en ¢495,97 este martes, entre el nivel más bajo de los últimos 17 años.

El tipo de cambio cerró en ¢495,97 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) en la jornada de este martes 25 de noviembre, según informó el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en su sitio web.

La reducción en el precio del dólar fue de ¢1,37 respecto a la cotización de este lunes, cuando finalizó en ¢497,34.

En la sesión de este lunes, hubo una compraventa de divisas de $30,9 millones. Además, ocurrió luego de que, este lunes, se dio la negociación más alta de dólares en Monex, desde diciembre del 2007, de $142,1 millones.

Con el resultado de este martes, el tipo de cambio se mantiene en el nivel más bajo de los últimos 17 años, según la información publicada en la web del BCCR.

El ente emisor adquirió para sus reservas $7,7 millones; mientras que el lunes compró $114,9 millones.

Este 25 de noviembre, a las 4:54 p. m., en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) se reportaba un precio de venta del dólar que oscilaba entre ¢499,19 y ¢587,29.

Mientras que la compra de la divisa entre ¢404,85 y ¢490.

Algunos intermediarios modificaron el precio de compraventa de divisas, el diferencial cambiario se mantiene en una media de entre ¢12 y ¢18, según la información remitida por las entidades financieras al Banco Central.