Economía

Precio del dólar sigue a la baja: cerró en ¢495,97 en jornada de este martes

El precio del dólar continúa su tendencia a la baja de los últimos 17 años.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
Un primer plano de billetes de dólar estadounidenses y monedas apiladas, representando las fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar en Costa Rica al cierre de la primera semana de 2025.
El precio del dólar mantiene la tendencia a la reducción en Costa Rica. Cerró en ¢495,97 este martes, entre el nivel más bajo de los últimos 17 años. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
tipo de cambioprecio del dólarBanco CentralMonex
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.