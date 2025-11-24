Sesión récord: Monto más alto negociado en Monex, compra más elevada del BCCR y precio más bajo del dólar desde 2008

El Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) registró una sesión histórica este lunes 24 de noviembre: el monto total negociado es el más alto, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) compró histórica cantidad de dólares y la divisa llegó a su precio más bajo desde el 2008.

De acuerdo con los datos del Banco Central, en la sesión de este lunes se negoció un total de $142,1 millones. Este es el monto más alto registrado en la serie histórica del Central, que inicia el 6 de diciembre del 2007.

Del total negociado, el BCCR compró $16 millones para los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB) y $114,9 millones bajo la “sombrilla” de operaciones propias, es decir, para reforzar sus reservas monetarias internacionales.

De esta forma, el Banco Central compró el 92% de los $142,1 millones negociados este 24 de noviembre, lo que representa la compra más elevada del ente emisor, según información disponible a partir del 17 de octubre del 2006.

Por su parte, el promedio ponderado del precio del dólar bajó a ¢497,34 este 24 de noviembre, es decir, cayó ¢1,37 respecto al valor del viernes pasado: ¢498,71.

La última vez que el dólar registró un valor inferior al de este lunes fue el 7 de mayo del 2008. En esa ocasión, el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex fue de ¢497,20.

Según el exgerente del Banco de Costa Rica (BCR), Carlos Fernández, lo que está ocurriendo en el mercado es que hay empresas que están adelantándose a vender los dólares para el pago de los aguinaldos o bonos que estén entregando a sus empleados.

“Algunos entes financieros, llámese puestos de bolsa, fondos de inversión, tal vez operadoras de pensiones y las empresas del sector privado, vendiendo dólares para tener los colones correspondientes para enfrentar los pagos del mes de diciembre”, explicó Fernández.

Además, de acuerdo con Juan Bautista Monge, de la subgerencia financiera de Mucap, la caída del tipo de cambio hasta niveles nominales no vistos en 17 años responde a un exceso estructural de oferta de divisas.

“Este comportamiento está asociado al fuerte ingreso de dólares generado principalmente el crecimiento de exportaciones, especialmente de regímenes especiales (zonas francas), para conformar inventarios frente a posibles impactos y costos por amenazas de nuevas ‘tarifas’, y a las intervenciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que han evitado una apreciación aún más pronunciada”, indicó Monge.