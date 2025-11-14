Precio del dólar cierra en ¢499,09 en Monex: el nivel más bajo en los últimos 17 años

Precio del dólar baja a ¢499,09 en el Monex, durante la jornada de este viernes 14 de noviembre.

Este viernes 14 de noviembre, el tipo de cambio cerró en ¢499,09 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). De esta forma, el precio del dólar alcanza el nivel más bajo de los últimos 17 años.

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el último valor del dólar que se registró en el Monex menor al reportado este viernes corresponde al del 7 de mayo del 2008. En esa ocasión, el promedio ponderado del precio del dólar fue de ¢497,2.

Además, el precio que la moneda extranjera alcanzó este 14 de noviembre es inferior al registrado el 26 de febrero del 2008. En ese entonces, el precio del dólar fue de ¢499,63.

De acuerdo con la información del Central, la última ocasión en que el precio del dólar se ubicó muy cerca de los ¢499,00 fue el 2 de abril del 2008, cuando llegó a ¢499,01.

Durante este 2025, el precio del dólar ha estado ligeramente por debajo de los ¢500 en cinco ocasiones. La última vez que el promedio ponderado del precio del dólar estuvo por debajo de los ¢500 fue el pasado 25 de marzo. En esa sesión, el valor de la divisa cerró en ¢499,72.

El presidente del Banco Central, Róger Madrigal, ha mencionado que no existe una política de tipo de cambio; sino que lo que ocurre con el tipo de cambio es el resultado del mercado.

