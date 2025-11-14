Economía

Precio del dólar cierra en ¢499,09 en Monex: el nivel más bajo en los últimos 17 años

Durante este 2025, el precio del dólar ha estado cinco veces por debajo de los ¢500

Por Mónica Cerdas Gómez y Óscar Rodríguez
Dólares - EF
Precio del dólar baja a ¢499,09 en el Monex, durante la jornada de este viernes 14 de noviembre. (Shutterstock/Shutterstock)







