Tipo de cambio cierra por debajo de los ¢500, por segunda semana consecutiva

El tipo de cambio en Costa Rica mantiene cerró a la baja por segunda semana consecutiva.

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró una semana más por debajo de los ¢500.

Este viernes 21 de noviembre, el precio del dólar se ubicó en ¢498,71 . Mientras que pasado 14 de noviembre alcanzó los ¢499,09, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El tipo de cambio inició la semana del 17 al 21 de noviembre en ¢499,85. Al día siguiente bajó a ¢499,62 y el miércoles subió a ¢500,07. Sin embargo, el jueves volvió a colocarse por debajo de los ¢500 al descender a ¢499,56, y este viernes cerró en ¢498,71.

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la última vez que el dólar registró un valor inferior al de este 21 de noviembre fue el 7 de mayo del 2008. En esa ocasión, el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex fue de ¢497,20.

Una fuerte disponibilidad de divisas en el mercado justifica, principalmente, el comportamiento del dólar en el mercado mayorista, una característica usualmente presente en los últimos meses del año.

Tipo de cambio en el cierre de 2025

Mauricio Moya, líder de Inversiones de Grupo Financiero Mercado de Valores, indicó en un comunicado de prensa que el escenario central que mantienen es que el tipo de cambio se ubique dentro del rango de entre ¢500 y ¢510 para el cierre del año.

No obstante, el grupo informó de que hay una mayor probabilidad de que el precio del dólar continúe bajando, debido al ingreso de divisas de empresas transnacionales y a los recursos que genera la temporada alta del sector turismo.

El rango indicado por Mercado de Valores coincide con la estimación anunciada este 20 de noviembre por el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).