Economía

Caída de la visitación turística en Costa Rica provoca pérdida de 22.200 empleos, según estudio

En pérdida de puestos de trabajo en turismo incide menor llegada de extranjeros a Costa Rica el último año, revela la Universidad Nacional.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Playa Samara en Guanacaste. Foto: Rafael Pacheco
Costa Rica contabilizó 2.349.461 llegadas internacionales de turistas a octubre, lo que implica una caída de un 1,8% respecto a las 2.392.531 registradas en el mismo período del 2024. (Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UNATurismoEmpleo
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.