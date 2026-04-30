Economía

Economía de Estados Unidos crece por debajo de lo previsto mientras repunta la inflación

La economía de Estados Unidos creció un 2% en el primer trimestre, por debajo de lo previsto. El auge de la IA contrasta con el impacto de la guerra en el bolsillo

EscucharEscuchar
Por AFP
Un hombre con carrito de compras inspecciona productos frescos en un pasillo de supermercado en Estados Unidos, en el contexto de inflación y ajustes de tasas de interés por la Reserva Federal.
El PIB de Estados Unidos avanzó un 2% en el inicio de 2026. La desaceleración del consumo y el bloqueo en el Estrecho de Ormuz presionan la inflación y alertan al mercado (MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosInflación Estados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.