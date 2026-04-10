Economía

Inflación en Estados Unidos registra fuerte salto a 3,3% anual en marzo por efecto de guerra con Irán

El IPC sube a 3,3% tras un aumento récord en los precios del combustible no visto desde 1967

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Por AFP
MILL VALLEY, CALIFORNIA - JUNE 11: A customer shops at a Safeway store on June 11, 2024 in Mill Valley, California. May inflation numbers are set to be reported on Wednesday ahead of the Fed rates announcement. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Los precios en Estados Unidos subieron más de lo esperado por encarecimiento del combustible La inflación alcanz{o el 3,3% anual en medio del aumento del petróleo y el gas. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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