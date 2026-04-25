Economía

Gigantes de la IA intensifican lobby millonario para influir en la regulación en Estados Unidos y Europa

Mientras OpenAI propone impuestos y redistribución para adaptar la economía a la IA, Anthropic impulsa una regulación más dura y Mistral busca acelerar el desarrollo en Europa

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Por AFP
Esta ilustración muestra la aplicación para teléfonos inteligentes ChatGPT, basada en inteligencia artificial (IA), rodeada de otras aplicaciones.
OpenAI y otros gigantes del sector están gastando millones de dólares en campañas de influencia dirigidas a promover candidatos afines. (OLIVIER MORIN/AFP)







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