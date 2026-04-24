El Mundo

Director de OpenAI se disculpa con pueblo canadiense por no reportar a perpetradora de tiroteo

Sam Altman, máximo dirigente de OpenAI, pidió perdón por no haber denunciado ante la policía la inquietante cuenta de Chat GPT de una mujer que mató a ocho personas en un tiroteo en Canadá

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Por AFP
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, testificó ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado en el Edificio de Oficinas del Senado Hart en Capitol Hill el 8 de mayo de 2025 en Washington, D.C. Altman y líderes tecnológicos de Microsoft, Advanced Micro Devices (AMD) y CoreWeave testificaron sobre la carrera global en inteligencia artificial y cómo Estados Unidos puede seguir siendo competitivo.
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, pidió perdón por no haber reportado a la perpetradora de un tiroteo. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)







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