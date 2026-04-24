Director de OpenAI se disculpa con pueblo canadiense por no reportar a perpetradora de tiroteo

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, pidió perdón por no haber reportado a la perpetradora de un tiroteo.

Toronto, Canadá. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se disculpó con un pueblo canadiense devastado por un tiroteo masivo ocurrido en febrero. Altman dijo que lamentaba profundamente que la empresa no hubiera informado a la policía sobre la inquietante cuenta de ChatGPT de la atacante.

OpenAI había suspendido una cuenta vinculada a Jesse Van Rootselaar en junio de 2025, ocho meses antes de que la mujer transgénero de 18 años matara a ocho personas en el pequeño pueblo minero de Tumbler Ridge, en la Columbia Británica.

La cuenta fue bloqueada por preocupaciones sobre un uso vinculado a actividades violentas, pero OpenAI afirmó que no informó a la policía porque nada apuntaba a un ataque inminente.

Las autoridades canadienses condenaron la forma en que OpenAI manejó el caso y convocaron a los directivos de la empresa a Ottawa para que explicaran sus protocolos de seguridad.

La familia de una niña que recibió un disparo y resultó gravemente herida en la escuela de la localidad está demandando al gigante tecnológico estadounidense por negligencia.

En una carta dirigida a la comunidad y publicada el viernes por el sitio de noticias local Tumbler RidgeLines, Altman dijo que “nadie debería tener que soportar una tragedia como esta”.

“Lamento profundamente que no hayamos alertado a las fuerzas del orden sobre la cuenta que fue bloqueada en junio”, agregó.

“Aunque sé que las palabras nunca serán suficientes, creo que es necesario pedir disculpas para reconocer el daño y la pérdida irreversible que ha sufrido su comunidad”, escribió Altman.

Van Rootselaar mató a su madre y a su hermano en la casa familiar antes de dirigirse a la escuela secundaria local, donde asesinó a tiros a cinco niños y a un profesor.

La atacante se suicidó después de que la policía entrara al recinto.