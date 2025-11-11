Tecnología

Así fue el sorpresivo momento en que citaron judicialmente a Sam Altman, CEO de ChatGPT, en plena conferencia

El director de OpenAI fue abordado por un investigador judicial en medio de un evento en San Francisco, lo que generó sorpresa y polémica

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Sam Altman fue citado judicialmente durante una conferencia. El grupo Stop AI se adjudicó la acción tras fallidos intentos previos.
Sam Altman fue citado judicialmente durante una conferencia. El grupo Stop AI se adjudicó la acción tras fallidos intentos previos. (@tombibbys/X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSam AltmanChatGPTInteligencia artificialOpenAi
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.