Así fue el sorpresivo momento en que citaron judicialmente a Sam Altman, CEO de ChatGPT, en plena conferencia

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, enfrentó una situación inesperada durante una conferencia realizada el lunes 3 de noviembre en el Teatro Sydney Goldstein, en San Francisco, California. Mientras participaba como invitado, un sujeto subió al escenario con la intención de entregarle una citación judicial.

El equipo de seguridad impidió que el individuo se acercara al empresario. En ese momento, el moderador del evento intervino, tomó el documento y lo entregó a los organizadores.

El incidente quedó grabado en video por varias personas presentes en el lugar. En las imágenes se observa a Altman visiblemente desconcertado, aunque luego sonrió con el objetivo de calmar al público.

Posteriormente, el medio estadounidense SFGate confirmó que el hombre involucrado pertenecía a la Oficina del Defensor Público de San Francisco. La portavoz de la entidad, Valerie Ibarra, explicó que se trató de una citación judicial válida, relacionada con un caso penal en curso, y que Altman fue convocado en calidad de posible testigo.

De acuerdo con Ibarra, existieron intentos previos de hacer llegar la notificación a través de la sede de OpenAI y de su página web, sin éxito.

Just seen the wide angle of the Sam Altman incident.



You can see Steve Kerr (the coach of the Golden State Warriors basketball team), and Altman's bodyguard immediately comes running out https://t.co/Vd9290wAsP pic.twitter.com/XpORLMEupd — Tom Bibby (@tombibbys) November 7, 2025

El grupo Stop AI se adjudicó la acción

Tras el suceso, la organización Stop AI afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que había promovido la entrega del documento. Su propósito sería presentar a juicio a activistas que resultaron detenidos por bloquear las oficinas de OpenAI.

Stop AI, reconocido por sus protestas contra el avance de la inteligencia artificial, sostuvo que el proceso judicial busca que un jurado civil analice si la IA representa una amenaza de extinción para la humanidad.

En redes sociales, el grupo celebró la acción e indicó que su defensor público logró citar a Sam Altman para que testifique en el proceso, el cual está relacionado con bloqueos reiterados a la sede de OpenAI.

SFGate recordó que en febrero de este año, al menos tres integrantes del colectivo fueron arrestados por negarse a salir del recinto de OpenAI durante una manifestación.

