Elon Musk y Sam Altman chocan por acusaciones contra Apple de favorecer a OpenAI

San Francisco, Estados Unidos. El multimillonario Elon Musk acusó el martes a Apple de favorecer a ChatGPT en su tienda de aplicaciones y amenazó con iniciar acciones legales, lo que causó un encendido intercambio en redes sociales con el director ejecutivo de OpenAI, matriz del modelo de inteligencia artificial, Sam Altman.

“Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier compañía” de inteligencia artificial “llegue al #1 en App Store, lo cual es una inequívoca violación (de la legislación) antimonopolio”, protestó Musk en su red social X el lunes.

Musk afirmó que su empresa de inteligencia artificial “xAI tomará inmediatamente acciones legales”.

En un mensaje en X el martes, Altman calificó de “notable” la acusación de Musk, quien supuestamente “manipulaba X para beneficiarse a sí mismo y a sus compañías y para perjudicar a sus competidores y a la gente que no le gusta”.

“Mentiroso”, le respondió Musk, mientras el cofundador de OpenAI lo desafió preguntando si firmaría una declaración jurada diciendo que nunca ordenó cambios en el algoritmo de X para perjudicar a sus competidores o ayudar a sus compañías.

Apple no respondió inmediatamente una solicitud de comentarios de la AFP.

Recientemente, OpenAI y xAI lanzaron las nuevas versiones de sus asistentes con IA, ChatGPT y Grok, respectivamente.

En la App Store de Apple, ChatGPT encabezó el martes la lista de aplicaciones gratuitas en la tienda de los iPhone, mientras Grok se sitúa quinto, según una clasificación que considera la participación de los usuarios, las reseñas y el número de descargas.

En junio de 2023, OpenAI y Apple anunciaron una alianza para mejorar los iPhone y otros dispositivos con funciones de ChatGPT.

En abril, OpenAI presentó demandas contra Musk, acusando a su antiguo cofundador de librar una “campaña implacable” para dañar a la empresa después de que alcanzara el éxito sin él.

Se trató de un nuevo enfrentamiento en tribunales entre la startup de Altman y el hombre más rico del mundo, quien acusó a OpenAI de traicionar su misión fundacional en una demanda el año pasado.

OpenAI alegó que Musk “convirtió en su proyecto acabar con OpenAI y construir un competidor directo que se hiciera con el liderazgo tecnológico, no para la humanidad, sino para Elon Musk”.