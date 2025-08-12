Elon Musk demandará a Apple por considerar que favorece a OpenAI en la App Store

Madrid. Elon Musk anunció que presentará una demanda contra Apple a través de su firma de inteligencia artificial xAI, ya que considera que favorece a OpenAI, impidiendo que la competencia pueda alcanzar el primer puesto de su tienda de aplicaciones.

xAI abrió Grok 4, su modelo de inteligencia artificial más reciente y avanzado, para que todos los usuarios, incluidos quienes tienen cuentas gratuitas, puedan utilizarlo, siguiendo el ejemplo de OpenAI, que lanzó de inmediato y para todo público GPT-5. Además, incorporó Grok Imagine, una herramienta para generar videos e imágenes.

La medida impactó en la clasificación de la tienda de aplicaciones de Apple. Según 9to5Mac, Grok 4, disponible desde julio, llevó a la aplicación de Grok del puesto 60 al 29 la semana pasada, y el anuncio del acceso gratuito la impulsó hasta la quinta posición.

Sin embargo, estos avances no han logrado destronar a la app de OpenAI, ChatGPT, del primer lugar, lo que generó el malestar de Elon Musk, quien acusó a Apple de favorecer a su principal competidor.

“Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA además de OpenAI alcance el puesto número 1 en la App Store, lo que constituye una violación antimonopolio inequívoca”, escribió Musk en X.

A raíz de esto, afirmó Por ello afirmó que “xAI tomará acciones legales inmediatas”.

La rivalidad entre Elon Musk y OpenAI es de larga data. Ambas empresas compiten en el mercado de la inteligencia artificial con sus propios modelos y chatbots. Además, Musk fue cofundador de OpenAI y, tras su salida, intentó frenar su transición hacia un modelo con fines de lucro.

