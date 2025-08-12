Economía

Elon Musk demandará a Apple por considerar que favorece a OpenAI en la App Store

Pese al reciente lanzamiento de Grok 4, la inteligencia artificial desarrollada por la compañía de Elon Musk, la aplicación no ha conseguido superar a ChatGPT en la tienda de Apple

Por Europa Press

Madrid. Elon Musk anunció que presentará una demanda contra Apple a través de su firma de inteligencia artificial xAI, ya que considera que favorece a OpenAI, impidiendo que la competencia pueda alcanzar el primer puesto de su tienda de aplicaciones.








