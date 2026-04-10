Atacan con cóctel molotov casa de jefe de OpenAI, Sam Altman, en California

San Francisco, Estados Unidos. La lujosa casa de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en la ciudad californiana de San Francisco fue atacada el viernes con un cóctel molotov, según informó la empresa.
San Francisco, Estados Unidos. La lujosa casa de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en la ciudad californiana de San Francisco fue atacada el viernes con un cóctel molotov, según informó la empresa.
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