El Mundo

Atacan con cóctel molotov casa de jefe de OpenAI, Sam Altman, en California

La casa de Altman, director de OpenAI, empresa dueña de ChatGPT, fue atacada con un explosivo por un joven de 20 años que también amenazó con hacer lo mismo en la sede central de la compañía

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Por AFP

San Francisco, Estados Unidos. La lujosa casa de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en la ciudad californiana de San Francisco fue atacada el viernes con un cóctel molotov, según informó la empresa.








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