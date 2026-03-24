OpenAI abandona una app a meses de su lanzamiento y Disney cancela inversión

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, habla durante la Cumbre Anual Snowflake 2025 en el Centro Moscone, el 2 de junio pasado en San Francisco, California.

En el tumultuoso mundo de las inversiones en inteligencia artificial, el mínimo anuncio puede mover mercados. Para OpenAI, el gigante del sector sediento de inversiones, todo es una señal significativa, y la última no tan positiva.

Después de lanzar con gran expectativa Sora en setiembre, la compañía liderada por Sam Altman anuncia que la cerrará. La plataforma permitía generar videos elaborados con inteligencia artificial y se perfilaba como una red social.

En consecuencia, The Hollywood Reporter informó de que Disney cancelará su trato con OpenAI que involucraba la inversión de $1.000 millones y la licencia de uso de sus personajes para la plataforma de generación de videos.

“Nos despedimos de Sora. A todos los que crearon con Sora, lo compartieron y construyeron una comunidad en torno a él: gracias”, dijo la empresa en un comunicado. “Lo que crearon con Sora fue importante, y sabemos que esta noticia es decepcionante. Pronto compartiremos más información, incluidos los plazos para la aplicación y la API, y detalles sobre cómo preservar su trabajo.”

OpenAI no se está retirando del negocio del video con inteligencia artificial, pues el video con IA es una de las muchas herramientas que pueden integrarse en la aplicación ChatGPT. Empero, Sora ya no operará como aplicación independiente.

Desde su lanzamiento en setiembre, Sora sorprendió con su su uso libre de propiedad intelectual establecida y de actores conocidos. Los usuarios aprovecharon la app para generar miles de videos más “realistas” que otras herramientas.

Sin embargo, OpenAI tuvo que dar marcha atrás pocos días después de su lanzamiento, ante la controversia por el uso de la propiedad intelectual en distintas creaciones audiovisuales.

Sora 2 simula escenas complejas y lanza una app social con funciones de cameo. Ya está en iOS en EE. UU. y Canadá con acceso por invitación. (Damián Arroyo C./DAC)

Popularidad en descenso

Para febrero, Sora registró un marcado descenso en sus descargas tras el auge inicial que siguió a su lanzamiento. En enero, la plataforma alcanzó 1,2 millones de descargas, lejos de las 3,2 millones registradas en noviembre.

Durante sus primeros días, la aplicación mostró un crecimiento acelerado. Alcanzó un millón de descargas en menos de cinco días, incluso más rápido que ChatGPT. Así lo comunicó Bill Peebles, director de Sora, mediante una publicación en la red social X.

Este crecimiento ocurrió cuando Sora solo estaba disponible por invitación para usuarios de Estados Unidos en la App Store de Apple. Posteriormente, la aplicación amplió su distribución a Canadá y luego a Android mediante la Play Store de Google.

Un informe de la firma Appfigures, divulgado por TechCrunch, detalló que Sora sufrió una caída intermensual del 32% en diciembre. En enero, el descenso fue aún mayor, con una reducción del 45%. El paso de 3,2 millones a 1,2 millones de descargas reflejó esta tendencia.

El uso diario también disminuyó. Los datos indicaron un 32% menos de usuarios activos interanuales que utilizaron la aplicación para generar videos.