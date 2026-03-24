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OpenAI abandona una app a meses de su lanzamiento y Disney cancela inversión

En una decisión sorpresiva, el gigante de inteligencia artificial suspende uno de sus proyectos lanzados con más expectativa.

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Por Fernando Chaves Espinach y Europa Press
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, habla durante la Cumbre Anual Snowflake 2025 en el Centro Moscone, el 2 de junio pasado en San Francisco, California.
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, habla durante la Cumbre Anual Snowflake 2025 en el Centro Moscone, el 2 de junio pasado en San Francisco, California. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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