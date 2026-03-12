Ben Affleck cierra acuerdo de hasta $600 millones con Netflix por su startup de producción de películas con inteligencia artificial

Netflix negocia la compra de la empresa de inteligencia artificial de Ben Affleck por hasta $600 millones para transformar la producción de películas. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Foto: Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).

Netflix prepara una de las mayores inversiones de su historia en tecnología aplicada al cine. La plataforma de streaming pagará entre $500 millones y $600 millones por InterPositive, una empresa de producción audiovisual basada en inteligencia artificial fundada por el actor y director Ben Affleck.

La información la confirmaron especialistas a Bloomberg. El acuerdo se perfila como una de las adquisiciones más grandes realizadas por la compañía en el sector tecnológico vinculado a la industria audiovisual.

La compra busca fortalecer el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para la producción de películas. Netflix pretende optimizar procesos y reducir costos en los rodajes.

Si la startup cumple los objetivos de rendimiento establecidos, la plataforma podría disminuir de forma significativa los gastos de producción. El acuerdo también establece beneficios adicionales para los dueños de InterPositive si los resultados tecnológicos cumplen las expectativas.

Netflix no emitió comentarios públicos sobre los términos específicos de la operación.

Competencia tecnológica en Hollywood

La inversión ocurre en un momento de intensa competencia tecnológica entre los grandes estudios.

Amazon ya cuenta con un equipo interno dedicado a integrar inteligencia artificial en sus proyectos audiovisuales. Walt Disney firmó una alianza comercial con OpenAI para explorar aplicaciones similares.

Netflix también buscó ampliar su presencia en el sector cinematográfico. La empresa presentó recientemente una oferta por Warner Bros, aunque la propuesta no prosperó.

Debate en la industria del entretenimiento

El avance de la inteligencia artificial genera atención y debate dentro del sector.

El Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) manifestó preocupación en el pasado por el uso de estas herramientas en la creación de contenidos. La organización advirtió que la tecnología podría reducir oportunidades laborales para escritores y otros profesionales creativos.

Artistas y creadores también cuestionan el uso de imagen o voz mediante sistemas automatizados sin compensación económica.

La visión de Ben Affleck

Ben Affleck sostiene que la inteligencia artificial debe funcionar como apoyo para los cineastas.

El actor explicó en un video publicado por Netflix que el proceso cinematográfico siempre evolucionó con nuevas tecnologías. Según Affleck, el objetivo consiste en lograr producciones más realistas y eficientes.

Durante la conferencia Delivering Alpha 2024, organizada por CNBC en Nueva York, el ganador del Oscar indicó que los algoritmos todavía se encuentran lejos de reemplazar la creatividad humana.

Affleck señaló que los sistemas pueden imitar estilos narrativos, pero no alcanzar el nivel artístico de grandes autores. También afirmó que la tecnología actúa como una herramienta técnica más dentro del proceso creativo.

El cineasta estimó que la inteligencia artificial podría reducir hasta en un 30% los costos de producción al automatizar tareas repetitivas o técnicas.

Según su planteamiento, esta tecnología permitiría ampliar el acceso al cine al disminuir las barreras de entrada para nuevos creadores.

InterPositive y sus primeros aliados

Affleck fundó InterPositive de forma reservada con respaldo de la firma de inversión RedBird Capital Partners.

En 2025, la empresa comenzó a buscar financiamiento. Varias firmas de capital de riesgo y compañías de Hollywood mostraron interés en el proyecto.

El director David Fincher, conocido por la película El club de la pelea, ya exploró herramientas de este tipo para una próxima producción protagonizada por Brad Pitt.

Mientras tanto, algunos cineastas expresaron preocupación en redes sociales por el impacto de estas tecnologías en el empleo y la creación artística. También pidieron regulaciones claras sobre el uso de inteligencia artificial en la industria.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.