Viva

Netflix aumenta precios de suscripciones en Costa Rica: así quedarán nuevos costos

Plataforma de streaming notificó a sus usuarios sobre un nuevo ajuste que entrará a regir en marzo y que forma parte de una estrategia regional

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Netflix informó a sus suscriptores en Costa Rica sobre un nuevo ajuste en el costo de sus planes, el cual entrará a regir a partir de marzo como parte de su estrategia de crecimiento y ampliación de contenidos.
Netflix informó a sus suscriptores en Costa Rica sobre un nuevo ajuste en el costo de sus planes, el cual entrará a regir a partir de marzo como parte de su estrategia de crecimiento y ampliación de contenidos. (Netflix/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NetflixNetflix Costa RicaAumento NetflixSuscripción NetflixStreaming en Costa Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.