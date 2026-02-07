Netflix aumenta precios de suscripciones en Costa Rica: así quedarán nuevos costos

Netflix informó a sus suscriptores en Costa Rica sobre un nuevo ajuste en el costo de sus planes, el cual entrará a regir a partir de marzo como parte de su estrategia de crecimiento y ampliación de contenidos.

Los suscriptores de Netflix en Costa Rica comenzaron a recibir este día notificaciones sobre un aumento en el precio de las suscripciones, según confirmó La Nación este sábado. El ajuste entrará a regir a partir del 7 de marzo de 2026 y afecta a todos los planes disponibles en el país.

Según el mensaje enviado por la plataforma, el incremento será de $2 mensuales (antes de impuestos) para los planes Standard y Premium, mientras que el plan Básico subirá $1.

La comunicación destaca que el cambio se da en medio de una expansión del catálogo, con el anuncio de 91 estrenos entre series y películas solo en el próximo mes.

Con este ajuste, los precios mensuales antes de impuestos en Costa Rica quedan de la siguiente manera:

Plan Básico (720p) : pasa de $8.99 a $9.99. Incluye reproducción en un solo dispositivo a la vez , calidad de video HD (720p) , sonido estándar, acceso desde televisores, computadoras, celulares y tabletas, y una descarga por cuenta.

: pasa de $8.99 a Incluye reproducción en , calidad de video , sonido estándar, acceso desde televisores, computadoras, celulares y tabletas, y por cuenta. Plan Standard (1080p) : pasa de $12.99 a $14.99 (nuevo precio confirmado en el mensaje). Ofrece calidad Full HD , mejor audio, reproducción simultánea en dos dispositivos , acceso desde múltiples equipos y dos descargas .

: pasa de a (nuevo precio confirmado en el mensaje). Ofrece calidad , mejor audio, reproducción simultánea en , acceso desde múltiples equipos y . Plan Premium (4K + HDR): aumenta de $15.99 a $17.99. Incluye resolución Ultra HD (4K) con HDR, audio espacial, visualización simultánea en cuatro dispositivos y hasta seis descargas.

En Costa Rica, estos montos se ven incrementados por el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a servicios digitales transfronterizos, el cual es cobrado automáticamente por el Ministerio de Hacienda y reflejado en los estados de cuenta bancarios de los usuarios.

El ajuste local ocurre semanas después de que Netflix anunciara, el pasado 15 de enero, un aumento general en el precio de sus suscripciones en Estados Unidos y varios países de América Latina, incluido Costa Rica, aunque en ese momento no se detallaron los nuevos montos por mercado.

Además, en su reporte financiero del cuarto trimestre de 2025, la compañía adelantó que prevé nuevos aumentos de tarifas a lo largo de 2026.

Según la empresa, estos ajustes forman parte de una estrategia para duplicar los ingresos por publicidad y financiar la adquisición de nuevas divisiones de contenido, en un contexto de fuerte competencia en el mercado global del streaming.