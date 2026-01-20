El Mundo

Netflix simplifica oferta de compra de Warner Bros. con una oferta totalmente en efectivo

Oferta simplificada y toda en efectivo para la compra de Warner Bros. Discovery busca reducir riesgos y acelerar la aprobación de accionistas

Por Juan Fernando Lara Salas
Netflix compró Warner Bros. Discovery por $83.000 millones y podría fusionar HBO Max, con impacto en el catálogo y precios de suscripciones.
Netflix compró Warner Bros. Discovery por $83.000 millones y podría fusionar HBO Max, con impacto en el catálogo y precios de suscripciones. (X/@netflix /X/@netflix)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

