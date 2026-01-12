Economía

Paramount demanda a Warner Bros Discovery para frenar venta a Netflix

Paramount tomó acciones legales contra a Warner Bros Discovery. Conozca qué información exigen revelar a los accionistas antes de la votación clave.

EscucharEscuchar
Por AFP
Logo de Warner
Paramount Skydance inicioó acciones legales contra Warner Bros Discovery (WBD) para intentar detener el negocio con Netflix. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ParamountWarner Bros DiscoveryNetflix
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.