Así es Sora 2: la herramienta de inteligencia artificial que genera videos realistas y permite cameos digitales

Sora 2 simula escenas complejas y lanza una app social con funciones de cameo. Ya está en iOS en EE. UU. y Canadá con acceso por invitación.

OpenAI amplió su presencia en el mundo de la inteligencia artificial generativa con el lanzamiento de Sora 2, una nueva versión de su herramienta capaz de crear videos hiperrealistas a partir de texto.

El anuncio se realizó a finales de setiembre de 2024 y marca un avance importante en la competencia global por dominar el campo audiovisual de la IA.

¿Qué es Sora 2 y cómo se diferencia de su primera versión?

OpenAI presentó la primera versión de Sora en febrero de 2024. Desde entonces, esta herramienta ha permitido a los usuarios generar secuencias de video utilizando prompts, o instrucciones escritas.

Sora 2 mejora la calidad de los videos generados, al incluir fondos sonoros realistas, diálogos sincronizados con los movimientos de los personajes y efectos de sonido adaptados a cada escena.

Además, avanza en la simulación precisa de las leyes físicas, un reto persistente en los modelos de inteligencia artificial actuales.

El nuevo modelo logra ejecutar secuencias complejas como rutinas de gimnasia olímpica o acrobacias sobre tablas de paddle surf. Según OpenAI, estas acciones reflejan una mayor comprensión de conceptos como flotabilidad y rigidez, que antes resultaban difíciles de representar.

OpenAI señaló que Sora 2 permite mayor control sobre la narrativa, ya que puede seguir instrucciones complejas que incluyen múltiples tomas y mantener coherencia en los elementos visuales a lo largo del video.

Una dimensión social integrada en Sora 2

Junto a las mejoras técnicas, OpenAI presentó una nueva aplicación móvil llamada también Sora, que adopta un formato similar al de TikTok. La plataforma permite a los usuarios crear, compartir y combinar videos generados con inteligencia artificial.

Entre sus funciones destaca el llamado “cameo”, una opción para que los usuarios suban una fotografía propia y la utilicen como protagonista en los videos. Según la empresa, las personas tendrán control total sobre su imagen, con la posibilidad de eliminar cualquier contenido en el que aparezcan, sin importar si fue creado por otra persona.

OpenAI explicó que los usuarios pueden decidir quién tiene permiso para usar su imagen. También pueden ver todos los videos, incluidos los borradores, donde se haya utilizado su cameo y revocar el acceso en cualquier momento.

Disponibilidad limitada de Sora 2

La aplicación Sora se encuentra disponible de forma exclusiva para dispositivos iOS en Estados Unidos y Canadá. Su uso requiere una invitación previa.

OpenAI aún no ha anunciado una fecha específica para el lanzamiento global, pero sí comunicó que planea expandir la disponibilidad de Sora a otras regiones, incluyendo América Latina.

Algunos usuarios en el extranjero han accedido a Sora 2 al configurar la App Store con la región de Estados Unidos y así poder descargar la aplicación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.