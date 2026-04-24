Economía

Elon Musk y Sam Altman, dos grandes egos unidos y luego divididos por la IA

Altman logró vender con éxito el concepto de OpenAI a Musk, quien invirtió al menos $38 millones para poner en marcha la entidad

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Por AFP
Sam Altman y Elon Musk en eventos públicos.
Entre bastidores, Musk y Altman chocaron por una propuesta para transformar a OpenAI en una empresa con fines de lucro. (Archivo/Archivo)







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