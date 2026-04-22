Tecnología

¿Qué puede hacer el nuevo ChatGPT Images 2.0? El sistema que razona y genera secuencias visuales

El nuevo modelo de OpenAI busca información en la web para verificar sus resultados y permite crear secuencias visuales de hasta ocho piezas con total coherencia

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Por Europa Press
El nuevo modelo ChatGPT Images 2.0. REMITIDA / HANDOUT por OPENAI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/4/2026
OpenAI lanzó ChatGPT Images 2.0 con capacidad de razonamiento para buscar datos en internet, generar textos precisos en imágenes y crear collages de alta fidelidad. (OPENAI/OPENAI)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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