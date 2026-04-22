¿Qué puede hacer el nuevo ChatGPT Images 2.0? El sistema que razona y genera secuencias visuales

OpenAI lanzó ChatGPT Images 2.0 con capacidad de razonamiento para buscar datos en internet, generar textos precisos en imágenes y crear collages de alta fidelidad.

OpenAI presentó ChatGPT Images 2.0. Este nuevo modelo de inteligencia artificial procesa datos con mayor precisión. La herramienta genera hasta ocho imágenes relacionadas de forma simultánea. El sistema mantiene la coherencia visual en todos los resultados.

La empresa tecnológica calificó este lanzamiento como un cambio radical. El modelo sigue instrucciones detalladas con fidelidad. ChatGPT Images 2.0 mejora la colocación de elementos. También establece relaciones precisas entre los objetos de una composición.

El nuevo sistema realiza tareas visuales complejas. OpenAI comunicó en su blog que la herramienta produce materiales listos para usar. El modelo renderiza detalles sutiles con eficacia. Esto incluye iconos y textos pequeños en resoluciones de hasta 2.000 píxeles.

La capacidad de razonamiento destaca en esta actualización. El modelo busca información real en la red. El sistema utiliza estos datos para crear piezas gráficas distintas. ChatGPT Images 2.0 verifica la exactitud de sus propios resultados.

Esta función simplifica el paso de la idea a la imagen. El asistente visual identifica datos importantes de forma autónoma. El sistema estructura la información y crea materiales con sentido pedagógico. La herramienta genera historias visuales con un flujo claro.

La creación multilingüe es ahora más robusta. El modelo representa texto denso en diversos idiomas. La mejora incluye alfabetos no latinos como el japonés o el coreano. El sistema utiliza conocimiento visual del mundo para completar datos faltantes.

El realismo fotográfico aumentó en esta versión. Las imágenes recrean imperfecciones naturales de la fotografía. El modelo ofrece mayor consistencia en texturas e iluminación para estilos como el manga. Los usuarios disponen de formatos flexibles para pantallas de móviles o computadoras.

ChatGPT Images 2.0 está disponible para los usuarios de ChatGPT y Codex. Las funciones de análisis avanzado requieren suscripciones pagas. Las versiones Plus, Pro y Business acceden a estas capacidades. El modelo también está disponible en la interfaz de programación de aplicaciones de la compañía.