Economía

OpenAI, Google y Anthropic intercambian información para detectar los intentos de China por copiar sus modelos de IA

Las tecnológicas buscan frenar la ‘destilación adversaria’, una técnica que replica sus sistemas a menor costo y con impacto millonario

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Por Europa Press
Íconos de las apps de ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude y Perplexity, en la pantalla de un celular
OpenAI, Google y Anthropic se alían contra clonación de modelos de IA desde China. (Shutterstock/Imagen)







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