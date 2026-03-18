El Mundo

Estados Unidos aumenta presión contra Anthropic y lo declara ‘riesgo inaceptable’

Tras presuntamente usarlo para objetivos de guerra en Irán, rompimiento con la empresa de inteligencia artificial se profundiza.

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Por AFP
El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, observa durante una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al margen de la AI Impact Summit, en Nueva Delhi, el 19 de febrero de 2026.
El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pocos días antes del bombardeo a Irán. (LUDOVIC MARIN/AFP)







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