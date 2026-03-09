Anthropic demanda al Gobierno de Estados Unidos por sanciones contra su IA Claude

Anthropic, la empresa detrás del chatbot Claude, anunció una ampliación de sus restricciones a empresas chinas por motivos de seguridad nacional.

La startup de inteligencia artificial (IA) Anthropic demandó el lunes a varias agencias del Gobierno estadounidense ante un tribunal federal de California para pedir que revierta sanciones en su contra que considera excesivas.

El Departamento de Defensa incluyó la semana pasada a Anthropic en su lista de empresas que representan un “riesgo” para la cadena de suministro, después de que la firma se negara a autorizar el uso militar sin límites de sus modelos de IA Claude.

Esto es un riesgo para la cadena de suministro, ya que es una etiqueta que normalmente está reservada para empresas de países adversarios y que podría perjudicar seriamente la reputación de la compañía.

El presidente Donald Trump ordenó el 27 de febrero al gobierno de Estados Unidos dejar de usar “inmediatamente” la inteligencia artificial de Anthropic, luego de que la empresa rechazara la exigencia del Pentágono de autorizar el uso militar incondicional de sus modelos Claude.

“Estoy ordenando A TODAS las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que CESEN INMEDIATAMENTE todo el uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La compañía Anthropic dijo que no otorgaría al Departamento de Defensa de Estados Unidos el uso militar sin restricciones de su tecnología de inteligencia artificial, a pesar de las presiones del Pentágono.

“No podemos, en conciencia, acceder a su solicitud”, dijo en un comunicado Darío Amodei, director ejecutivo de la empresa. “El uso de estos sistemas para la vigilancia doméstica masiva es incompatible con los valores democráticos”, agregó el ejecutivo.

Trump describió a la empresa de inteligencia de artificial como una compañía “de izquierda”, sin fundamento.