Trump ordena a su gobierno dejar de usar ‘inmediatamente’ la IA de Anthropic

‘El uso de estos sistemas para la vigilancia doméstica masiva es incompatible con los valores democráticos’, dijo el CEO de Anthropic para rechazar uso por parte del Pentágono.

Por AFP
El presidente Donald Trump ordenó el 27 de febrero de 2026 al gobierno de Estados Unidos que dejara de usar “de inmediato” la tecnología de Anthropic, después de que la startup de IA rechazara la exigencia del Pentágono de aceptar un uso militar incondicional de sus modelos Claude.
(JOEL SAGET/AFP)







