Economía

Confianza de los consumidores de Estados Unidos cae a mínimos desde diciembre por la guerra de Irán

La confianza de los consumidores en Estados Unidos cayó en marzo a su nivel más bajo desde diciembre, golpeada por el conflicto en Medio Oriente y el repunte en las expectativas de inflación

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Por Europa Press
Personas comprando en un supermercado en Estados Unidos frente a refrigeradores con alimentos congelados.
El índice de la Universidad de Michigan mostró una fuerte caída en la confianza del consumidor estadounidense, mientras las expectativas de inflación alcanzan su nivel más alto en casi un año. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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