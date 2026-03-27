Confianza de los consumidores de Estados Unidos cae a mínimos desde diciembre por la guerra de Irán

El índice de la Universidad de Michigan mostró una fuerte caída en la confianza del consumidor estadounidense, mientras las expectativas de inflación alcanzan su nivel más alto en casi un año.

Madrid. La confianza de los consumidores de Estados Unidos registró en marzo una sustancial corrección a la baja tras el comienzo de la guerra en Medio Oriente, según refleja el índice elaborado por la Universidad de Michigan, al descender a mínimos desde el pasado mes de diciembre, mientras que las expectativas de inflación se aceleran a máximos de 11 meses.

En concreto, el dato de confianza de los consumidores de Estados Unidos cayó en marzo por primera vez en lo que va de año, situándose en 53,3 puntos, su lectura más baja desde diciembre de 2025, un 5,8% por debajo del nivel de febrero y un 6,5% menos que un año antes.

La evaluación de la coyuntura actual bajó 1,4% mensual y un 12,5% interanual, hasta 55,8 puntos; mientras que el dato de expectativas de los consumidores es el más débil desde noviembre de 2025, con 51,7 puntos, un 8,7% menos que en febrero y un 1,7% por debajo de la lectura del año pasado.

“Se observaron descensos en todos los grupos de edad y afiliaciones políticas”, señaló la directora de Encuestas a Consumidores, Joanne Hsu, quien destacó el particular pesimismo expresado por consumidores con ingresos medios y altos, así como aquellos con patrimonio en bolsa, más afectados tanto por el aumento de los precios de la gasolina como por la volatilidad de los mercados.

No obstante, la experta destaca que el empeoramiento de las expectativas económicas de los consumidores estadounidense ha sido más acusado en el corto plazo que en un horizonte mayor, sugiriendo que, por ahora, “podrían no esperar que los recientes acontecimientos negativos se prolonguen en el futuro”.

En este sentido, las expectativas de inflación para el próximo año aumentaron del 3,4% en febrero al 3,8% este mes, el mayor incremento mensual desde abril de 2025. No obstante, las expectativas de inflación a largo plazo descendieron ligeramente hasta el 3,2%.

“Estas opiniones podrían cambiar si el conflicto con Irán se prolonga o si el aumento de los precios de la energía repercute en la inflación general”, advirtió Hsu.

Las entrevistas para el informe de confianza de este mes se realizaron entre el 17 de febrero y el 23 de marzo, y aproximadamente dos tercios se completaron después del inicio del conflicto militar estadounidense en Irán.

El mayor pesimismo de los consumidores estadounidense se suma a la pérdida de confianza expresada por los consumidores de la Unión Europea (UE), según el índice elaborado por la Comisión Europea, que cayó en marzo a su nivel más bajo desde octubre de 2023.

En el caso de los Veintisiete, el dato se hundió 3,4 puntos, hasta los -15,2 enteros, mientras que entre los países de la zona euro bajó 4 enteros, hasta -16,3 puntos, situándose así muy por debajo de su media a largo plazo y alcanzando “su nivel más bajo desde octubre de 2023”.