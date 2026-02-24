Confianza de consumidores en Estados Unidos sube en febrero tras caída inicial

El índice del Conference Board repuntó 2,2 puntos en febrero. Pese al optimismo, el indicador sigue lejos del máximo alcanzado a finales de 2024.

Nueva York, Estados Unidos. La confianza de los consumidores aumentó en febrero en Estados Unidos a pesar de la preocupación por la evolución del poder adquisitivo y del mercado laboral, según una encuesta publicada el martes.

Tras haber caído en enero, el índice de confianza del consumidor del Conference Board subió 2,2 puntos en febrero hasta 91,2, de acuerdo con los datos preliminares recopilados en la primera mitad del mes.

“La confianza repuntó en febrero tras caer en enero, ya que las expectativas pesimistas de los consumidores sobre el futuro se moderaron un poco”, dijo la economista jefe del Conference Board, Dana Peterson, quien recordó que el nivel está “muy por debajo” del máximo de cuatro años registrado en noviembre de 2024.

Este índice es un dato muy esperado en Estados Unidos, donde el gasto de los consumidores representa más de dos tercios del PIB.