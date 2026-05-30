CCSS indaga ajuste billonario en inventario de medicinas ligado a sistema ERP-SAP

Ajustes en inventarios de medicamentos y suministros institucionales generan nuevas tensiones en la CCSS alrededor del sistema ERP-SAP y su estabilización con los sistemas legados.

El nuevo sistema contable de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) volvió a provocar tensiones dentro de la institución, luego de que la Gerencia Financiera solicitara explicaciones a la Dirección Plan de Innovación, encargada de implementar la plataforma ERP-SAP, por un ajuste billonario en el inventario de medicamentos e insumos.

Según consta en el oficio GF-DFC-2032-2026, enviado el pasado 22 de abril a Héctor Arias Mora, director del Plan de Innovación, la Gerencia Financiera detalla que entre junio y diciembre se efectuaron modificaciones en las cuentas de inventario que, en conjunto, implicaron una baja de ¢1,1 billones .

Ante esta situación, la Gerencia pidió a Arias remitir un informe detallado sobre las modificaciones realizadas por la Dirección Plan de Innovación, así como la documentación que respaldara la autorización o habilitación de competencias para ejecutar esos movimientos.

También solicitó aportar notas de autorización o avales jerárquicos que demostraran que contaba con facultades para efectuar dichos cambios .

El documento, del cual La Nación tiene copia, fue remitido por Andrey Sánchez Duarte, responsable de la Dirección Financiero Contable.

El cambio en el valor contable de los inventarios ascendió a más de ¢1,1 billones, entre junio y diciembre del 2025. El mayor ajuste se registró en junio, con ¢280.173 millones, seguido por julio con ¢218.640 millones. A partir de agosto, las correcciones mensuales oscilaron entre ¢122.554 millones y ¢147.427 millones.

De acuerdo con el oficio, estos ajustes se habrían realizado en el marco de una estrategia aprobada por la Junta Directiva de la CCSS, el 18 de abril del 2026, orientada a regularizar las cuentas vinculadas al periodo de estabilización del nuevo sistema financiero ERP-SAP.

Mediante ese acuerdo, la Junta instruyó a distintas gerencias y dependencias, entre ellas la Dirección Plan de Innovación y la Dirección Financiero Contable, a ejecutar de forma coordinada las acciones técnicas, operativas y contables necesarias para corregir y estabilizar los registros asociados al nuevo sistema.

Ante consultas de La Nación, Héctor Arias aseguró vía correo que los movimientos cuestionados correspondieron a un proceso técnico de regularización y actualización de registros de valoración relacionados con el periodo de estabilización del ERP-SAP, y no a cambios en las cantidades físicas del inventario.

Según indicó, las variaciones obedecieron a inconsistencias arrastradas desde el sistema del Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI) al ERP-SAP, no a modificaciones manuales ni a nuevas pérdidas acumulativas, y que fueron conocidas y consensuadas con la Dirección Financiero Contable y la Gerencia de Logística.

Este diario consultó a la Gerencia Financiera de la CCSS sobre el contenido del oficio, específicamente si conoció o avaló las modificaciones contables efectuadas y si los ajustes serán revisados. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

CCSS busca estabilizar sistema tras fallas en implementación

El sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) entró en funcionamiento el 2 de junio del 2025 con el objetivo de centralizar en una sola plataforma los procesos de facturación y pagos de la CCSS.

Sin embargo, desde su implementación, el ERP-SAP ha presentado múltiples inconsistencias que afectan la trazabilidad contable y la confiabilidad de la información financiera de la institución.

Entre los principales problemas reportados figuran fallas en la descarga de recetas, pérdida de control sobre las existencias de medicamentos, errores en pagos a proveedores, desabastecimiento y dificultades para registrar con precisión los movimientos de ingreso y salida de fármacos.

Dicha situación ha complicado la consolidación de los estados financieros y provocó que, desde mayo del 2025, la CCSS no divulgue sus reportes contables. Debido a ello, la institución ha tenido que realizar esfuerzos adicionales para estabilizar el sistema y realizar los ajustes necesarios en un proceso cuyo lanzamiento fue calificado por la Contraloría General de la República como “forzado”.

La Nación reiteró, el 18 de mayo, una solicitud de entrevista con Héctor Arias para abordar el proceso de implementación del ERP-SAP. Desde octubre anterior, este medio ha intentado coordinar un espacio con el jerarca; sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta ni confirmación para concretar la conversación .

El encargado del ERP-SAP, Héctor Arias, alega que el ajuste de ¢1,1 billones en la CCSS se debe a un cálculo automático que corrigió sobreprecios del sistema ALDI. (Christian Montero/Christian Montero)

CCSS asegura que ajuste se debe a sobreprecios en ALDI

El director del Plan de Innovación aseguró a La Nación que, desde su implementación, el nuevo sistema contable se ha integrado con 15 plataformas legadas de la CCSS, es decir, sistemas antiguos donde se almacena información institucional.

Según indicó, esta conexión ha permitido procesar de forma “exitosa” datos relacionados con incapacidades, pensiones alimentarias, transferencias, movimientos de recursos humanos, inversiones y recaudación de cuotas obrero-patronales, entre otros procesos.

No obstante, explicó que el sistema ALDI, encargado del inventario del almacén central, remitió al ERP-SAP movimientos de entrada de productos adquiridos por la institución con precios superiores a los reales.

“Acorde con lo descrito en un grupo de líneas de movimientos de entrada por productos comprados, fueron remitidos al ERP archivos certificados que contenían precios mayores a los reales. Esta situación generó un registro bajo dichas condiciones de precio y por ende una sobrestimación (no generada por ERP sino del dato fuente) ”, explicó Arias.

Arias señaló que las inconsistencias se detectaron en 118 líneas de inventario −90 de medicamentos y 28 de insumos− equivalentes al 2,53% de los registros revisados. Además, afirmó que las diferencias correspondían a valoraciones monetarias y no a faltantes físicos, por lo que el abastecimiento institucional no se vio afectado.

Según explicó, la cifra acumulada de ¢1,1 billones no responde, entonces, a pérdidas nuevas ni ajustes manuales, sino al cálculo automático que realizó el ERP-SAP al corregir precios históricos registrados con montos superiores a los reales.

El jerarca indicó que, al actualizar esos valores, el sistema ajustó automáticamente los saldos contables de los meses posteriores para mantener la consistencia de los registros financieros.

Director sostiene que ajuste fue analizado por instancias competentes

El jerarca explicó que, tras detectar diferencias en algunos precios de referencia durante revisiones técnicas y contables, se realizaron actualizaciones mediante mecanismos “trazables y coordinados”.

Además, Arias indicó que este tema, al igual que otros relacionados con la estabilización del ERP-SAP, ha sido analizado por distintas gerencias y equipos técnicos de la institución.

“En el caso particular, la corrección de los precios remitidos por el sistema legado fue puesta en conocimiento y consensuada en sesiones de trabajo llevadas a cabo con la Dirección Financiero Contable y la Gerencia de Logística ”, sostuvo el funcionario.