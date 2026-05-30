Economía

CCSS indaga ajuste billonario en inventario de medicinas ligado a sistema ERP-SAP

Dirección del Plan de Innovación sostiene que multimillonario ajuste respondió a correcciones de precios inflados enviados al ERP-SAP desde el sistema ALDI

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, la fachada de la CCSS y una caja de medicinas de un ebais
Ajustes en inventarios de medicamentos y suministros institucionales generan nuevas tensiones en la CCSS alrededor del sistema ERP-SAP y su estabilización con los sistemas legados. (Rafael Pacheco Granados y Jorge Castillo/Rafael Pacheco Granados y Jorge Castillo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ERP-SAPCCSSSistema contableGerencia FinancieraPlan de Innovación
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.