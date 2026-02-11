Economía

Dos semanas antes de activar ERP-SAP, CCSS ya sabía que generaría escasez de medicinas y fallas en pagos

CCSS ya sabía que la activación del ERP-SAP podía generar situaciones críticas para los usuarios, pero ignoró las advertencias y lo puso en marcha

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, la fachada de la CCSS y una caja de medicinas de un ebais
La CCSS sabía, once días antes de la activación del ERP-SAP, que la plataforma podía generar situaciones críticas para los usuarios, pero ignoró las advertencias y lo puso en marcha. (Rafael Pacheco Granados y Jorge Castillo/La Nación)







CCSSERP-SAPMedicamentosSistema contable
Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

