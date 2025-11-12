Economía

CCSS acumuló ¢35.000 millones en cuentas por pagar a proveedores tras ejecución ‘forzada’ del sistema contable ERP-SAP

Un informe de la Contraloría General de la República detalla los múltiples problemas financieros que afronta la CCSS, como consecuencia de la puesta en marcha del nuevo sistema contable ERP-SAP

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, la fachada de la CCSS y un chancho de ahorro roto.
La CCSS se llenó de problemas financieros por causa de un nuevo sistema contable. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







