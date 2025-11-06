Economía

CCSS contrata personal temporal para cubrir desorden del sistema contable ERP-SAP

La CCSS aprobó la contratación de 113 plazas temporales para gestionar pagos e inventarios, tras los desajustes generados luego de la implementación del ERP-SAP.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
CCSS, fachada
Tras el desorden provocado por la implementación del ERP-SAP, la CCSS aprobó la contratación de 113 plazas para gestionar pagos e inventarios. (Rafael Pacheco/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSERP-SAPContratación de personal
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.