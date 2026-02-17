Economía

Caso BCR SAFI: Auditor señala las fallas en la compra del PEP

El auditor Roberto Quesada se refirió a la polémica adquisición en la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Por Luis Enrique Brenes
Roberto Quesada
Roberto Quesada (de pie), auditor interno de BCR SAFI, compareció este lunes 16 de febrero en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. (Cortesía Asamblea Legislativa/Cortesía Asamblea Legislativa)







Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

