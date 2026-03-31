Economía

Banco Central alcanza cifra histórica en reservas, pero el FMI lanza una advertencia: ¿Qué pasará con el tipo de cambio?

Según datos del Banco Central, el saldo de las reservas monetarias internacionales netas se aproxima a los $20.000 millones

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Por Mónica Cerdas Gómez y Óscar Rodríguez
Fachada Banco Central de Costa Rica
Las reservas internacionales son activos que se encuentran bajo el control del Banco Central para, por ejemplo, satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos y para intervenir en los mercados de divisas. (JOHN DURAN/John Durán)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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