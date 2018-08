“La Sugef dice, no se produjo daño, no hay delito de legitimación de capitales, pero igual lo vamos a sancionar, por las deficiencias en los controles y medidas que tenía Latco en aquel momento. Aquí lo que a mí me importa es que, la Sugef reconoce que este es un tema meramente administrativo, que no se produjo daño, que no hay delito, pero igual van a sancionar (...). Las normas sancionatorias implicadas no contemplan alternativas de remediación o subsanación, como causales de exculpatorias o eximentes de la sanción administrativa”, expresó Gairaud.