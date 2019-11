“El diseño industrial me vendría a complementar lo que ya estoy aprendiendo en Ingeniería Mecánica, serían una mancuerna. En Ingeniería Mecánica no siempre se piensa en el usuario, en lo psicológico, en lo estético y artístico. Yo quiero un proyecto mayor, no quiero hacer solo máquinas, quiero darles soluciones a las personas”, destacó el joven.