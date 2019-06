“Si sos mujer te manda mensajes por aparte bastante comprometedores. Una vez me insinuó ciertos favores a cambio de una mejor nota en un examen. Yo no contestaba los mensajes y aún así me seguía mandando corazones y besos. Me preguntaba que dónde estaba. Por un momento pensé que me iba a quedar en el curso, dejé de ir a clases porque no quería verlo ni en pintura”, relató de forma anónima una estudiante del Tecnológico de Costa Rica (TEC).