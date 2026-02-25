X-KNIGHTS 2026 marcará historia en el deporte costarricense

X-Knights 2026 se perfila como uno de los acontecimientos deportivos más relevantes en la historia reciente del país. La edición del próximo 28 de febrero en el Estadio Nacional marcará un antes y un después al convertirse en sede de dos eventos de carácter global: la Copa del Mundo de Freestyle Motocross de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y el Supercross Panamericano.

La combinación de ambas competencias posiciona a Costa Rica dentro del calendario internacional del motociclismo de alto nivel, reuniendo en un mismo escenario a figuras de talla mundial y a los mejores exponentes del continente.

En total, cerca de 75 pilotos nacionales e internacionales competirán en el Estadio Nacional, transformando el principal recinto deportivo del país en una pista de primer nivel para disputar ambas modalidades. Será la primera vez que el Supercross Panamericano se realice dentro de este escenario, sumándose al tradicional espectáculo del Freestyle Motocross que en 2026 tendrá carácter mundialista bajo el aval oficial de la FIM.

X-KNIGHTS (X-KNIGHTS/X-KNIGHTS)

En el Supercross Panamericano ya se confirmó la participación de delegaciones de Canadá, México, Colombia, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Estados Unidos. En la categoría SX1 competirán Daniel Elmore (Canadá, KTM 450cc), Martín García (México, KTM 450cc), Andrés Benenaula (Ecuador, Yamaha 450cc), Joshua Holsteinson (República Dominicana, 450cc) y Dean Wilson (Estados Unidos, Honda 450cc); mientras que en la categoría SX2 estarán Erick Vásquez (México, Yamaha 250cc), Jeyson Quiñónez (Colombia, 250cc), David Cedeño (Ecuador, 250cc), Seiger David Ayala Pérez (República Dominicana, 250cc) y Boris Flores (El Salvador, KTM 250cc), consolidando una parrilla internacional de alto nivel competitivo.

Entre los pilotos costarricenses confirmados destacan Fabricio Chacón, José Pablo Chaves, Scott Vargas, Yarod Vargas, Jack Dávila, Fabricio Segura, Esteban Castillo, Alonso Pazos, Estefano Berkovics, Joe Frazer Garro y Antonio Antillón, entre otros reconocidos exponentes del motocross nacional, quienes competirán en las categorías SX1 y SX2.

En la Copa Mundial FIM de Freestyle Motocross estarán en competencia figuras de primer nivel internacional como el francés David Rinaldo, ganador de la primera fecha del campeonato disputada en Pamplona, España; el español José “Mincha” Canosa, actual campeón defensor de X-Knights y segundo lugar en la fecha inaugural; así como el también español Maikel Melero, el italiano Davide Rossi y el chileno Marco González. A ellos se suma el español Dany Torres, multicampeón de X-Knights y una de las leyendas del freestyle motocross mundial, elevando aún más el nivel competitivo de la jornada.

La transformación del Estadio Nacional ya está en marcha y requiere la participación de expertos en el diseño y construcción de pistas tanto de Supercross como de Freestyle Motocross, cumpliendo con estándares técnicos y de seguridad internacionales. Este montaje especializado se respalda en el expertise de RPMTV, productora con 17 años de trayectoria organizando X-Knights, así como en su experiencia en la ejecución de grandes espectáculos internacionales como Monster Jam, lo que garantiza un escenario técnicamente exigente, seguro y de primer nivel para ambas competencias.

Manrique Mata, creador y Director General de RPMTV y X-Knights, destacó la relevancia histórica de esta edición:

“X-Knights nació hace 17 años como un sueño de llevar el mejor freestyle motocross al público costarricense, y hoy se convierte en una plataforma deportiva de alcance mundial. Ser sede oficial de la Copa del Mundo FIM y del Supercross Panamericano en una misma fecha no es casualidad, es el resultado de años de trabajo, credibilidad internacional y una producción que cumple estándares globales. Transformar el Estadio Nacional en un escenario capaz de albergar ambas disciplinas requiere experiencia, planificación y un equipo técnico altamente especializado. Para nosotros, como RPMTV, representa la consolidación de un proyecto que ha crecido edición tras edición y que hoy posiciona a Costa Rica en el mapa internacional del motociclismo. Esta edición 2026 marcará un antes y un después para el deporte nacional.”

El evento cuenta además con la Declaratoria de Interés Público otorgada por el Gobierno de la República, así como con la Declaratoria de Interés Deportivo por parte del Ministerio del Deporte y la Recreación, reconocimientos que respaldan la magnitud, el impacto y la proyección internacional de X-Knights 2026 como una plataforma que fortalece el desarrollo deportivo y posiciona a Costa Rica en el escenario global del motociclismo.

X-Knights 2026 se realizará el 28 de febrero en el Estadio Nacional, y promete una jornada histórica para la afición y para el deporte costarricense.

Entradas a la venta

Las entradas para X-knights 2026 se encuentran disponibles en www.eticket.cr o bien comprarlas directamente en las boleterías del estadio el viernes 27 de febrero de 12:00md a 5:00pm y el propio sábado 28 de febrero de 12:00pm a 8:00pm

