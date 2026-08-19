BRANDVOICE
contenido patrocinado

Valor económico, impacto social y eficiencia ambiental: los resultados de Dos Pinos en su Reporte de Sostenibilidad 2025.

La Cooperativa generó más de $1.324 millones en valor económico directo mientras consolida un modelo que traduce la sostenibilidad en resultados concretos para sus operaciones.

Por Alejandro Monge

Presentado por: dos pinos








economía circularsostenibilidad empresarialCooperativa Dos PinosReporte de Sostenibilidad 2025VDN
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.