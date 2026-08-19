Para la Cooperativa Dos Pinos, la sostenibilidad es un eje central de su estrategia de operación en el presente y de cara al futuro. En los últimos días, dieron a conocer los resultados de su Reporte de Sostenibilidad del 2025, donde destacan cómo este elemento puede verse reflejado como una ventaja competitiva que permitió, entre otros muchos resultados, la generación de $1.324 millones en valor económico directo y, a la vez, seguir impactando el entorno de forma positiva.

Valor económico, impacto social y eficiencia ambiental: los resultados de Dos Pinos en su Reporte de Sostenibilidad 2025.

La sostenibilidad es multidireccional: no está conformada únicamente por las labores en pro del ambiente, también trata de economía circular, impacto social, eficiencia operativa e incluso del producto que el cliente consume en el proceso final de la cadena. En un evento que destacó por su impecable organización, la Cooperativa reafirmó que esta visión es un habilitador transversal de su competitividad y resiliencia hacia el 2030.

“Estamos compartiendo que nuestra estrategia en las tres dimensiones (ambiental, social y de gobernanza) aporta de manera positiva tanto a la sociedad costarricense como en los otros países donde llegan nuestros productos”, indicó Marina Rodríguez, Directora Corporativa de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Dos Pinos.

Gobernanza e impacto social

Con un total de 6.058 empleados directos y 1.285 productores asociados, la Cooperativa Dos Pinos tiene una visión bajo la que primero están las personas, el aporte que se pueda tener sobre ellas y una disciplina para generar acciones que impacten positivamente el entorno.

“Empezando por la dimensión de gobernanza, que es realmente la que nos permite tener la disciplina de convertir nuestros compromisos y nuestra estrategia en acciones tangibles que generen impacto positivo”, comentó Stephanie Solano, Gerente de Sostenibilidad de la Cooperativa Dos Pinos.

Stephanie Solano, Gerente de Sostenibilidad de la Cooperativa Dos Pinos.

Ese impacto es tangible en programas internos como Creciendo Juntos, con el que la Cooperativa logró una reducción del 20,3% en la cantidad de personas colaboradoras en condición de pobreza multidimensional, abordando el 100% de los hogares identificados. Asimismo, desde el lanzamiento de esta iniciativa en 2019, un total de 565 familias lograron superar dicha condición de vulnerabilidad.

La estrategia social se ejecuta bajo un estricto marco de derechos humanos e inclusión. La organización ha promovido la incorporación activa de personas con discapacidad y ha alcanzado un 40% de posicionamiento de mujeres en puestos de liderazgo corporativo.

Con un 93% de asociados correspondientes a pequeñas y medianas fincas y más del 60% de las compras destinadas a proveedores locales, la empresa promueve el empleo en zonas fuera del GAM y mantiene activos en el mercado a productores cuyo promedio de edad ronda los 60 años, garantizando la continuidad de su legado productivo.

Expositores del panel: "El sector agro-lechero ante la variabilidad climática: resiliencia desde la finca".

Gestión ambiental y economía circular

Durante el 2025, Dos Pinos redujo un 13,8% el consumo de agua en sus plantas productivas, disminuyó un 10,8% la extracción hídrica y logró recortar en un 22,6% el volumen de agua vertida. En materia energética y de descarbonización, la Cooperativa registró una baja del 6,9% en su consumo energético, redujo un 3% las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuyó en un 63,95% las emisiones que afectan la capa de ozono.

En el campo, el compromiso ambiental inicia desde el origen: 92 fincas asociadas ya aplican el Estándar de Finca Sostenible Dos Pinos, 64 cuentan con el galardón de Bandera Azul Ecológica y un 64,6% implementa un menú de prácticas sostenibles que mejoran la rentabilidad y la resiliencia climática de los finqueros.

En cuanto a economía circular, la empresa avanza a paso firme: el 96% de sus envases son actualmente reciclables, el 97% de sus botellas PET se elaboran con plástico reciclado (rPET) y durante el año se recuperaron 1.220 toneladas de empaques posconsumo.

Esfuerzos nutricionales

El último eslabón de esta cadena de valor sostenible llega a la mesa de los hogares. Como parte de su perfil nutricional, Dos Pinos redujo 448 toneladas de azúcar añadida en sus productos durante 2025, sumando una reducción acumulada de más de 1.000 toneladas en los últimos cuatro años (equivalentes a más de 90 millones de cucharaditas de azúcar).

“Queremos llegar a miles de hogares con productos que sean cada vez más saludables, por eso nos hemos propuesto la reducción de azúcar sin que eso se perciba en el sabor del producto”, agregó Solano.

Al final, los $1.324 millones alcanzados en 2025 confirman que la sostenibilidad en Dos Pinos está aplicada a la práctica, de la misma manera que la Cooperativa opera, produce y asegura su crecimiento para las próximas décadas.