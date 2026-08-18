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Una comunidad empresarial sostenible: así es como AFZ ha elevado su propuesta de valor para compañías multinacionales

America Free Zone (AFZ) ha construido un modelo de comunidad empresarial sostenible para las multinacionales que operan en el parque

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de AFZ — America Free Zone (AFZ) ha construido un modelo de comunidad empresarial sostenible para las empresas multinacionales que operan en su parque.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.